أردوغان: نتعامل مع "طالبان" بحذر وسنواصل الحوار مع كل الأطراف

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء 25 أغسطس/آب، أن بلاده تتعامل مع حركة "طالبان"، المحظورة في روسيا، بحذر، وستواصل الحوار مع كافة الأطراف بشأن أفغانستان.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء مع سفراء في ولاية بتليس على هامش احتفالات الذكرى السنوية الـ 950 للنصر في معركة ملاذكرد، نقلتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، إن هناك أهمية بضرورة ملاحظة الخطوات، التي سيتخذها المجتمع الدولي فيما يتعلق بأفغانستان.

وتابع بقوله "من أهم الأولويات في أفغانستان يجب أن يكون إزالة فراغ السلطة، وتطبيع الحياة من أجل إرساء الأمن للشعب".

واستمر بقوله "يجب إنشاء حكومة شاملة تحتضن وتعكس جميع شرائح المجتمع في أفغانستان".

واستدرك قائلا "في الوقت الحالي نتعامل مع الرسائل الصادرة عن قادة طالبان بتفاؤل حذر".

ولفت الرئيس التركي إلى أن أن خطوات "طالبان" وأفعالها لا أقوالها هي ما سيحدد شكل المرحلة القادمة في أفغانستان.

وتحدث عن أن حالة الفوضى ووباء فيروس كورونا والجفاف والمشاكل الاقتصادية أدت إلى تفاقم العبء الملقى على عاتق الشعب الأفغاني.

وذكر أن ملايين الأفغان يحتاجون اليوم إلى المواد الغذائية الأساسية، داعيا المجتمع الدولي إلى مساعدة أفغانستان والتضامن معها في هذه الأوقات الصعبة أيًا كانت الجهة الحاكمة.

ونوه إلى أن تركيا ستواصل الوفاء بما تقتضيه روابط الأخوة مع الشعب الأفغاني، مشيرا إلى أن تركيا تستضيف حاليا أكثر من 5 ملايين طالب لجوء، ولا يمكنها تحمل عبء هجرة إضافي مصدره سوريا أو أفغانستان.

ونفى المزاعم التي يرددها "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة بتركيا، بشأن وجود نحو 1.5 مليون أفغاني في البلاد، بقوله "هذا كله محض كذب، فعدد المهاجرين الأفغان المسجلين وغير المسجلين في بلادنا هو 300 ألف".

وأتم بقوله "تماشيًا مع ذلك ستواصل تركيا الحوار الوثيق مع جميع الأطراف المعنية".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت بدء عملية إجلاء قواتها من أفغانستان بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة.

ونقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" عن وزارة الدفاع التركية قولها إن "القوات المسلحة تعود إلى وطننا بفخر عقب إنجاز المهمة الموكلة إليها بنجاح" في أفغانستان.

كما جرى إجلاء 1129 مواطنا مدنيا بالطائرات العسكرية، وفقا للوزارة.