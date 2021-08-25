أعلن السفير الروسي لدى أفغانستان، دميتري جيرنوف، أن حركة "طالبان (المحظورة في روسيا) مهتمة في بقاء الحدود مع دول آسيا الوسطى آمنة وبإقامة العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي.

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير في كلمة له على "يوتيوب" خلال برنامج "سالافيوف لايف": "أعتقد أن طالبان مهتمة بحدود آمنة مع دول آسيا الوسطى من أجل إقامة التجارة والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك مشاريع في قطاع النقل، والطاقة، وغير ذلك".

وأكد أعلن السفير الروسي لدى أفغانستان، أن حركة طالبان منفتحة على مشاركة روسيا في النشاط الاقتصادي للدولة، بما في ذلك تنمية الموارد المعدنية.

وقال السفير: "طالبان منفتحة على مشاركتنا في الاقتصاد بما في ذلك تنمية الموارد المعدنية، لذا فهذه مسألة تخص قطاع الأعمال لدينا".