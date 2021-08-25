مصادر بطالبان: الحركة تمنع الأفغان من دخول مطار كابل

أعلنت مصادر بحركة طالبان الأفغانية أن الحركة قررت منع الأفغان، ومن ضمنهم حملة الجنسيات الأجنبية، من الدخول إلى مطار كابل بدعوى حالة الفوضى التي رافقت إجلاء الدول الأجنبية رعاياها والمتعاونين الأفغان الأيام الماضية بعد سيطرة الحركة على البلاد.

كابول - سبوتنيك. وقالت مصادر باللجنة الثقافية بالحركة لوكالة "سبوتنيك" إن طالبان "أغلقت جميع مداخل المطار، ولن تسمح لأي أفغاني بدخول المطار".

واعتبرت أن: "عدم احترام من جانب الأفغان واضطرابهم أمام المطار أمر غير مقبول، وإن جميع الأبواب أغلقت".

وقالت المصادر إنه "حتى تصدر أوامر أخرى، لن يُسمح للأفغان الذين يحملون جنسية أجنبية بالدخول".

وذكر شاهد عيان أمام المطار أن "طالبان أوقفت سيارات السفارات في الخارج ولم تسمح لها بأخذ عامليها الأفغان ودخول المطار".

يُذكر أن حركة طالبان [المحظورة في روسيا] بسطت سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان؛ فيما سيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت الحركة يوم 15 آب/أغسطس الجاري، على العاصمة كابل، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

وأعلن الرئيس غني، بوقت سابق، أنه "قرر مغادرة البلاد لمنع المذبحة"، فيما قالت الإمارات العربية المتحدة إنها استضافته لأسباب إنسانية.

وشهد مطار كابل حالة واسعة من الفوضى نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد على متن الطائرات الأجنبية القادمة لإجلاء الرعايا والمتعاونين الأفغان.

وأول أمس، أعلن مصدر مطلع مقتل سبعة أشخاص خلال اشتباكات اليوم في محيط مطار كابل.