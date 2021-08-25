أمريكا تلوح بوسائل "غير دبلوماسية" للتعامل مع إيران

لوح مسؤول أمريكي كبير، اليوم الأربعاء 25 أغسطس/آب، بوسائل "غير دبلوماسية، للتعامل مع إيران، في حال فشل المسارات الدبلوماسية معها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت سيلتقيان في البيت الأبيض يوم الخميس لمناقشة برنامج إيران النووي والعلاقات مع الفلسطينيين والأزمة السياسية في لبنان من بين قضايا إقليمية أخرى.

وقال المسؤول إن "البرنامج النووي الإيراني خرج للتو من الصندوق بشكل كبير ويتسارع من أسبوع لآخر، إنها مشكلة خطيرة للغاية وأعتقد أن الزعيمين ستتاح لهما الفرصة للجلوس معًا ومناقشة ما يجب القيام به حيال ذلك."

وقال المسؤول إن بينيت سيلتقي قبل الاجتماع مع بايدن بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن يوم الأربعاء وستكون إيران محور المناقشات.

وقال المسؤول إن بايدن وبينيت سيناقشان أيضا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل لتطبيع العلاقات مع الدول العربية، خاصة مع مصر، ومسألة توسيع اتفاقيات اتفاق إبراهيم.

وقال المسؤول إنه بالإضافة إلى ذلك ، سيناقش الزعيمان عملية السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن بايدن يواصل دعم حل الدولتين.