السفارة الأمريكية تنصح الأمريكيين بعدم الذهاب إلى مطار كابول

نصحت السفارة الأمريكية في كابول عبر تحذير أمني، في ساعة مبكرة اليوم الخميس، الأمريكيين بعدم الذهاب إلى مطار كابول.

ودعت أيضا الأمريكيين الموجودين بالفعل عند بوابات المطار إلى المغادرة على الفور.

وأرجعت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرها ذلك للمواطنين، بسبب التهديدات خارج مطار كابول.

وحذرت إدارة بايدن في الأيام القليلة الماضية من وجود خطر متزايد من أن تنظيم الدولة الإسلامية (الإرهابي المحظور في روسيا) ربما يخطط لشن هجوم على مطار كابول.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية في أفغانستان تواجه خطرا متزايدا مع سعيها للانتهاء من عمليات الإجلاء قبل انقضاء مهلة في 31 أغسطس/آب.

وأضاف، "كلما استطعنا الانتهاء مبكرا كان ذلك أفضل.. كل يوم من العمليات يجلب مخاطر إضافية لقواتنا".



وأجلت الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر من 70 ألفا منهم، بينهم رعاياها وعسكريون في حلف شمال الأطلسي وأفغان مهددون، منذ 14 أغسطس/آب وهو اليوم السابق لسيطرة طالبان على العاصمة كابول.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.