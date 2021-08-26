تحطم مروحية تقل 20 شخصا على الأقل في ولاية هيدالغو المكسيكية.. فيديو

تحطمت مروحية تقل 20 شخصا على الأقل في ولاية هيدالغو المكسيكية، في أثناء محاولتها الهبوط، وكان من بين الركاب إيريك سيسنيروس سكرتير الحكومة المكسيكية في ولاية فيراكروز.

وقال سيسنيروس في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الخميس، إنه "بخير لم تقع خسائر بشرية في الحادث"، مضيفا: "نواصل تقديم المساعدة، بسبب وجود بعض الإصابات الطفيفة".

هذا وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مروحية تابعة للبحرية المكسيكية، وهي تحاول الهبوط، قبل فقدان السيطرة عليها وسقوطها من علو منخفض.

JUST IN - A Mexican military helicopter crashed in northern Veracruz of Mexico state while surveying post-hurricane-Grace damage pic.twitter.com/WP3O3AvN6D — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 25, 2021

ويذكر أن المروحية كانت تقوم بجولة في المناطق التي ضربها إعصار غريس مؤخرا، ومنطقة فيراكروز الساحلية أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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