مسؤول من طالبان: حراس الحركة يواصلون حماية المدنيين خارج مطار كابول

قال مسؤول من حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، اليوم الخميس، إن حراس الحركة يواصلون حماية المدنيين خارج مطار كابول، لكن على القوات الغربية الالتزام بموعد انتهاء عمليات الإجلاء بحلول نهاية هذا الشهر.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز، "حراسنا يخاطرون بحياتهم أيضا عند مطار كابول، ويواجهون أيضا تهديدا من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش الإرهابي المحظور في روسيا)".

وقال دبلوماسي بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن حركة طالبان تعهدت بضمان الأمن خارج مطار كابول، لكن تقارير المخابرات تشير لتهديدات وشيكة من تنظيم "داعش" لا يمكن تجاهلها.

وحذرت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، اليوم الخميس، من تهديد كبير بوقوع هجوم إرهابي قرب مطار كابول.

ولذلك حثت كانبيرا مواطنيها ومن لديهم تأشيرة دخول لأستراليا على الابتعاد عن المنطقة.

يأتي ذلك بعد بعد وقت قليل اليوم، لتحذير أمني من السفارة الأمريكية في كابول، للأمريكيين بعدم الذهاب إلى مطار كابول.

ودعت أيضا السفارة الأمريكيين الموجودين بالفعل عند بوابات المطار إلى المغادرة على الفور.



وأرجعت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرها ذلك للمواطنين، بسبب التهديدات خارج مطار كابول.

وحذرت إدارة بايدن في الأيام القليلة الماضية من وجود خطر متزايد من أن تنظيم "داعش" ربما يخطط لشن هجوم على مطار كابول.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إن

القوات الأمريكية في أفغانستان تواجه خطرا متزايدا مع سعيها للانتهاء من عمليات الإجلاء قبل انقضاء مهلة في 31 أغسطس/آب.

وأضاف، "كلما استطعنا الانتهاء مبكرا كان ذلك أفضل.. كل يوم من العمليات يجلب مخاطر إضافية لقواتنا".

وأجلت الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر من 70 ألفا منهم، بينهم رعاياها وعسكريون في حلف شمال الأطلسي وأفغان مهددون، منذ 14 أغسطس/آب وهو اليوم السابق لسيطرة طالبان على العاصمة كابول.

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