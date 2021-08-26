أول تعليق من وزير الخارجية الإيراني الجديد على منحة الثقة من البرلمان

علق وزير الخارجية الإيراني الجديد، حسين أمير عبد اللهيان، على منحة الثقة من البرلمان بعد حصوله على 270 صوتا.

وقال عبد اللهيان، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "عازمون على اعتماد سياسة خارجية متوازنة وناشطة وذكية مبنية على مبادئ العزة والحكمة والمصلحة".

وأضاف: "أشعر بالفخر أنني وبحصولي على ثقة مجلس الشورى الإسلامي، أصبحت ممثلا لشعب إيران العظيم على صعيد السياسة الخارجية والعلاقات الدولية"، مختتما بالقول: "دول الجوار ودول آسيا تأتي في مقدمة الأولويات".

تشرفت اليوم أن منحني مجلس الشورى الإسلامي ثقتهم، وإنني لفخور أن أمثل الأمة الإيرانية العظيمة، في علاقاتها الدولية وسياستها الخارجية.

عقدت العزم على متابعة سياسة خارجية متوازنة وفاعلة وذكية تعتمد على مبادئ العزة والحكمة والمصلحة.

الأولوية لجيراننا والقارة الآسيوية. pic.twitter.com/JAIqQCQD7Q — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) August 25, 2021

​ويشار إلى أن حسين أمير عبد اللهيان، سبق وتولى مسؤولية المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، وقبلها عمل مساعدا لوزير الخارجية، محمد جواد ظريف، وقد حصل على ثقة مجلس الشورى في بلاده، بـ270 صوتا مؤيدا و10 أصوات معارضة و6 أصوات ممتنعة من مجموع 286 صوتا.

ولد حسين أمير عبد اللهيان في عام 1964 بمدينة دامغان، بمحافظة سمنان (شرق طهران)، وحصل على شهادة بكالوريوس بالعلاقات الدبلوماسية من كلية وزارة الخارجية الإيرانية، في العام 1991، وحاصل على درجة الدكتوراه، فيما يجيد اللغتين، العربية والإنجليزية.

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