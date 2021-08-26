دراسة أرجنتينية تؤكد فعالية اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في زيادة الأجسام المضادة

قالت وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الأرجنتينية، إن "علماء أرجنتينيّين اكتشفوا أن قوة تحييد الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها بعد التطعيم بـ "سبوتنيك V" تزداد بمرور الوقت".

قام باحثون أرجنتينيون بإجراء دراسة على فعالية اللقاح الروسي "سبوتنيك V" على عدد من الأشخاص المصابين بمرض "كوفيد- 19" وآخرين لم يصابوا به، وأخذ عينات دم من كليهما ومراقبة نمو الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك V".

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن "اللقاح الروسي "سبوتنيك V" له القدرة على الحماية من فيروس "كورونا" المستجد وزيادة الأجسام المضادة مع مرور الوقت، وهذا خلافا للاعتقاد السائد بأن الأجسام المضادة تتناقص مع الوقت بعد تلقي التطعيم".

وقالت الوزارة: "إنه على الرغم من وجود مخاوف في جميع أنحاء العالم من أن عدد الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها بعد التطعيم يتناقص بمرور الوقت، إلا أن دراسة أرجنتينية تظهر الآن ولأول مرة زيادة في قدرتها على تحييد فيروس "كورونا" اعتمادا على وقت تلقي اللقاح".

وتؤكد الدراسة الفعالية المتزايدة للأجسام المضادة بعد ستة أشهر من التطعيم باللقاح الروسي "سبوتنيك V" وأن الأجسام المضادة المتكونة بعد التطعيم بعد عدة أشهر قادرة على منع انتقال العدوى التي تسببها سلالة "دلتا".

وأشارت الدراسة إلى أنه بمرور الوقت بعد التطعيم، تزداد قوة تحييد الأجسام المضادة للسلالات المتغيرة، خاصة فيما يتعلق بمتغيرات "بيتا" و "جاما". بعبارة أخرى، بعد أربعة أو ستة أشهر من بدء التطعيم، تتحسن جودة الأجسام المضادة المتولدة من حيث تحييد المتغيرات".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية عن إمكانية الجمع بين لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد ولقاحات أخرى وبأنه لا يمثل خطرا على الصحة ولا يؤدي إلى أي آثار جانبية.