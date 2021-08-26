وزير خارجية الصين: بكين تدعم إثيوبيا بقوة

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون مع إثيوبيا في شتى المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم اغتنام فرصة اجتماع منتدى التعاون الصيني الأفريقي "فوكاك"، لزيادة زخم التعاون الصيني الأفريقي.

أكّد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الخميس، لنظيره الإثيوبي، ديميكي ميكونين، خلال محادثة هاتفية، أن بيكن وأديس أبابا، شريكان في التعاون الاستراتيجي الشامل، مشيرا إلى أن علاقات البلدين اجتازت مرحلة الاختبارات وأصبحت أكثر قوة، وفقا لما نقلته شبكة تلفزيون الصين الدولية.

صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الأربعاء، بأن الصين مستعدة لتعزيز التعاون العملي مع إثيوبيا في مختلف المجالات واغتنام فرصة الاجتماع القادم لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك)، لضخ زخم جديد في التعاون الصيني الأفريقي.https://t.co/9ZA0q5pIOC — CGTN Arabic (@cgtnarabic) August 26, 2021

وأكد وزير خارجية الصين أن البلدين ساعدا بعضهما خلال جائحة "كورونا"، وأن بكين مستعدة لمواصلة التعاون الوثيق مع إثيوبيا في الشؤون الدولية لحماية مصالح البلدين ومصالح الدول النامية.

وقال وانغ يي: "الصين تدعم جهود إثيوبيا لحماية السيادة الوطنية والاستقلال بكل قوة".

واستطرد: "لدينا ثقة في قدرة إثيوبيا على التعامل مع شؤونها الداخلية بشكل صحيح"، مضيفا: "ستواصل الصين دعم الشعب الإثيوبي لتحقيق السلام والاستقرار، وستلتزم بموقفها الثابت بمعارضة تدخل أي قوى خارجية في الشؤون الداخلية لإثيوبيا بذريعة حقوق الإنسان".