إيران توافق على استقبال عدد من الطائرات الأفغانية بناء على طلب مالك شركة الخطوط

أعلن محمد حسن ذيبخش، المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الخميس، أن بلاده وافقت على استقبال عدد من طائرات شركة "كام إير" الأفغانية بناء على طلب الشركة.

ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الخميس، عن محمد حسن ذيبخش أن مالك شركة الخطوط الجوية الأفغانية "كام إير" طلب نقل عدد من طائرات الشركة إلى المطارات الإيرانية، وذلك على خلفية الاضطرابات والتوترات في مطار العاصمة الأفغانية، كابول.

وأكد المسؤول الإيراني أنه في إطار التعاون مع دول الجوار، تم إصدار تصاريح هبوط لهذه الطائرات الأفغانية في المطارات الإيرانية، موضحا أن هذه الطائرات لا تحمل مسافرين.

ولا يزال آلاف الأشخاص ينتظرون داخل وخارج مطار كابول، على أمل السفر خارج البلاد، في وقت تسارع الدول لإجلاء رعاياها بحلول الموعد النهائي 31 أغسطس/ آب الجاري.

وحذرت إدارة جو بايدن في الأيام القليلة الماضية من وجود خطر متزايد من أن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ربما يخطط لشن هجوم على مطار كابول.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية في أفغانستان تواجه خطرا متزايدا مع سعيها للانتهاء من عمليات الإجلاء قبل انقضاء مهلة في 31 أغسطس.

وأضاف، "كلما استطعنا الانتهاء مبكرا كان ذلك أفضل.. كل يوم من العمليات يجلب مخاطر إضافية لقواتنا".

وأجلت الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر من 70 ألفا منهم، بينهم رعاياها وعسكريون في حلف شمال الأطلسي وأفغان مهددون، منذ 14 أغسطس وهو اليوم السابق لسيطرة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على العاصمة كابول.

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