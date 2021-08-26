"طالبان" تطلق سراح 44 سجينا احتجزوا في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان

أعلن مدير مصلحة السجون في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، اليوم الخميس، إطلاق سراح 44 سجينا كانوا محتجزين في سجن الولاية، وذلك خلال المعارك الأخيرة بين القوات الحكومية وحركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، والتي انتهت بسيطرة الحركة على مقاليد الأمور في البلاد.

كابول- سبوتنيك . وأوضح بلال شاهين، في بيان للولاية، أنه تم إطلاق سراح 44 من السجناء الذين ألقي القبض عليهم بواسطة الجيش والشرطة في الإدارة السابقة.

وكانت حركة طالبان أعلنت في وقت سابق إطلاق سراح اكثر من 450 سجينا بولايتي هرات غربي البلاد وهلمند في الجنوب.

واستطاعت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية كابول، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني، على متن طائرة إلى الإمارات وتبعه عدد من المسؤولين، ومع دخول مقاتلي حركة "طالبان" العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

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