الاتحاد الأوروبي: مستعدون للعمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة ونتطلع لإحياء الاتفاق النووي

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن استعداده للعمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة وتطلعه لاستعادة الاتفاق النووي عبر المفاوضات.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، خلال إحاطة إعلامية: "نحن على علم بمنح الثقة لحكومة إيران الجديدة بالأمس والاتحاد الأوروبي على استعداد للعمل مع الحكومة الجديدة".

وأضاف قائلا: "نتطلع قدما لإعادة إحياء الاتفاق النووي من خلال المفاوضات".

وكانت طهران قد طلبت تعليق مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي حتى تسلم الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، السلطة، وهو ما حدث بالفعل مطلع الشهر الجاري، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد استئناف جولات التفاوض.

يذكر أن المحادثات النووية التي انطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة النمساوية، لم تتوصل، بعد 6 جولات من اللقاءات، التي تمت بين الدول الغربية وإيران برعاية الاتحاد الأوروبي، ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق الذي تهاوى منذ العام 2018.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد أعاد عقوبات اقتصادية على طهران، بعد إعلان انسحاب بلاده من الاتفاق بخصوص برنامج إيران النووي في مايو/ أيار 2018، لترد طهران بخفض تدريجي لالتزاماتها الواردة في الاتفاق منذ 2019.