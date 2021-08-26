إطلاق نيران على طائرة عسكرية إيطالية تقودها امرأة عند إقلاعها من كابول محملة بالمدنيين

تعرضت طائرة نقل عسكرية إيطالية على متنها 98 مدنيا أفغانيا لعمليات إطلاق بالأعيرة النارية أثناء تنفيذها عملية الإقلاع من مطار كابول في العاصمة الأفغانية.

أكدت وكالة المخابرات الإيطالية تعرض طائرة نقل عسكرية من طراز "C130J" تابعة للقوات الجوية الإيطالية أثناء إقلاعها من مطار كابول الدولي.

#BIG: 🚨 Shots fired at Italian Air Force C-130 evacution plane that flew out of #Kabul airport #Afghanistan, no injures reported. pic.twitter.com/JDmM53qPnp — OSINT Updates 🚨 (@OsintUpdates) August 26, 2021

وبحسب موقع "AGI"، تم إطلاق النار على الطائرة خلال عملية الإقلاع، وتحديدا عند انفصال العجلات عن سطح المدرج الأمر الذي اضطر الطيار إلى اتخاذ إجراء سريع ودفع الطائرة بالسرعة القصوى.

كابتن الطائرة تنفذ مناورة أنقذت 98 مدنيا

بحسب المصادر، فقد حافظت كابتن الطائرة، وهي ضابطة في سلاح الجو الإيطالي، على هدوئها ونفذت على الفور مناورة طارئة ومراوغة فريدة من نوعها استطاعت من خلالها الوصول إلى بر الأمان.

واستطاعت الضابطة الإيطالية من خلال الطيران والمسار الذي اتخذته إبعاد الطائرة عن مفع رشاش استهدفها من أحد التلال المجاورة، حيث جنبت بدن الطائرة الأعيرة النارية.

Two Kiwi C-130 Hercules heading into Kabul. pic.twitter.com/CQGJWHb8rz — Tim Hogan (@TimInHonolulu) August 26, 2021

وبعد ضمان مسافة الأمان، قامت الضابطة بإعادة الطائرة إلى مسارها الصحيح متوجهة إلى قاعدة السالم الجوية في الكويت.

وأقلعت الطائرة من مطار كابول الدولي محملة 98 أفغانيا، ونوهت المصادر إلى أن طائرة بوينغ ستقوم بنقلهم إلى إيطاليا من الكويت.