انفجار عند بوابة مطار كابول يعقبه إطلاق نار كثيف يخلف ضحايا

أفادت وسائل إعلام بوقوع انفاجار خارج البوابة الشرقية لمطار كابول في أفغانستان، ونقلت شهود العيان أن هناك إصابات ووفيات.

وأفادت الشهود لوكالة "سبوتنيك" بأن انتحاريا قد فجر نفسه لحق ذلك وقوع إطلاق نار كثيف.

وبحسب "فوكس نيوز" فإن منفذ الانفجار الانتحاري وقف في صف مواطنين من الولايات المتحدة وبريطانيا.

ونقلت شبكة "CNN" عن مسؤول أمريكي، أنه نتيجة انفجار مطار كابول، وقعت إصابات في صفوف الأفغان.

في وقت سابق، أبلغ البنتاغون عن انفجار خارج مطار كابول، وبحسب المصدر، لا توجد بيانات عن الخسائر الأمريكية حتى الآن.

يتبع...