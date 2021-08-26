أبي أحمد: جنوب السودان "صديق دائم"

استقبل رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، رئيس جنوب السودان سلفاكير، الذي يقوم بزيار عمل رسمية إلى أديس أبابا، ووصف جوبا، بأنها صديق دائم لأديس أبابا، في كل الظروف.

ذكر ذلك رئيس الوزراء الإثيوبي، على صفحته الرسمية، اليوم الخميس، ونشر صورا ترصد لحظة استقباله لرئيس جنوب السودان لحظة وصوله إلى أديس أبابا، وجانبا من اللقاءات الثنائية.

Thank you to President Salva Kiir for the commitment to strengthen ties b/n our two countries. In our discussions, we have also explored the necessity to build on economic ties through infrastructure dev’t. All-weather friends like South Sudan are essential in our time of need. pic.twitter.com/QAGlO9fabp — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) August 26, 2021

وكتب أبي أحمد: "أتقدم بخالص الشكر إلى رئيس جنوب السودان، على التزامه بتقوية العلاقات الثنائية بين جوبا وأديس أبابا".

ولفت رئيس وزراء إثيوبيا، إلى أن مباحثاته مع سلفا كير تضمن سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين عبر مشروعات البنية التحتية.

ووصف أبي أحمد، دولة جنوب السودان بـ "صديق أثيوبيا في كل الظروف"، مضيفا: "هذه الصداقة ضرورية في وقت الاحتياج".

وفي مطلع العام الجاري، اتفقت أديس أبابا وجوبا، على تطوير التعاون في العديد من القضايا الإقليمية أمنيا من أجل الحفاظ على السلام.