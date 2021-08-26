مسؤول أمريكي: انفجار خارج مطار كابل وإصابة جنود أمريكيين

أعلن مسؤول أمريكي اليوم الخميس وقوع انفجار خارج مطار كابل نتيجة تفجير انتحاري على ما يبدو.

وقال إن التقرير الأولي يشير إلى أن الانفجار نتيجة هجوم انتحاري، محذرا من أنه قد يتغير، بحسب "رويترز".

وقال المسؤول نقلا عن معلومات أولية، أنه من المحتمل إصابة ما يصل إلى ثلاثة جنود أمريكيين في انفجار كابول.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر الانفجار، موضحا أن الرئيس كان في اجتماع مع مسؤولين أمنيين لبحث الوضع في أفغانستان عندما وصلت الأنباء الأولى عن الانفجار.

ويأتي الانفجار في وقت تتسارع فيه الجهود لإتمام عمليات الإجلاء من مطار كابول، حيث تقترب الولايات المتحدة من الخطوات الأخيرة لإنهاء تواجدها العسكري الذي ظل 20 عاما في أفغانستان.

وتسابق الولايات المتحدة الزمن لإتمام عمليات الإجلاء الجوية للأمريكيين وبعض الأفغان من كابول قبل موعد نهائي لانسحابها العسكري الكامل بحلول 31 أغسطس/ آب.