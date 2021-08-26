وكالة: متحور "دلتا" يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا

أظهرت إحصاءات أمريكية أن 25% من عدد الإصابات لدى سكان مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، كانت بين المطعمين ضد الفيروس، بشكل كامل، خلال الفترة بين مايو/آيار و25 يوليو/تموز الماضيين.

وأفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، بأن هذه الإحصاءات الأمريكية جاءت في التقرير الأسبوعي لمراكز محاربة الأمراض والوقاية منها، التي استندت إلى دراسات محلية بهدف التعرف على مدى حاجة الأمريكيين إلى جرعة جديدة من لقاح كورونا من عدمه، وذلك من أجل تعزيز الحماية من الفيروس.

وشملت الدراسة الأمريكية الجديدة أكثر من 43 ألفا من المصابين بفيروس كورونا في مقاطعة لوس أنجلوس، من بلغت أعمارهم 16 سنة أو أكثر، وكانت 25.3% من الإصابات لدى المطعمين بشكل كامل، و3.3% لدى المطعمين بجرعة واحدة، و71.4% لدى الأشخاص غير المطعمين.

وأشارت الدراسة إلى أن انخفاض فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تزامن مع تغلب متحور "دلتا" من الفيروس على حالات الإصابة، حيث تراجعت فاعلية اللقاحات من 91% إلى 66%، حسب التقرير.

ويذكر أن العلماء الأمريكيين الذين يعملون لصالح الجهات الحكومية سبق وقدموا، الأسبوع الماضي، خطة جديدة لإعطاء الجرعات المعززة، بداية من 20 سبتمبر/أيلول المقبل، وهم في انتظار التقييمات من إدارة الغذاء والدواء ومراكز محاربة الأمراض في البلاد.

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