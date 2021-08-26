‏ 10 قتلى و15 إصابة بينهم أطفال وجنود أمريكيين في انفجار بمحيط مطار ‏كابول

أفادت تقارير إخبارية أفغانية، اليوم الخميس 26 أغسطس‎/‎آب، ‏سقوط 11 قتيلا وجريحا بينهم جنود أمريكيين في الانفجار الذي ‏وقع قبل قليل في محيط مطار كابول.‏

وقال مسؤولون أمريكيون في تصريحات لوكالة "رويترز" إن 4 من موظفي الخدمة الأمريكية أو أكثر ربما يكونوا قتلوا أو أصيبوا، جراء الانفجار، كما قال مسؤول آخر إن إصابة أحد الجنود الأمريكيين خطيرة..

The explosion outside Kabul's airport was at one of the entry gates and appears to be a suicide attack, three US officials say. Follow live updates: https://t.co/tQWzT2BcWR pic.twitter.com/m4ovo0ei1n — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 26, 2021

​وأشارت مصادر من حركة "طالبان"، المحظورة في روسيا، لوكالة "رويترز"، إلى أن الانفجار ربما تسبب في سقوط 13 قتيلا على الأقل بينهم أطفال.

ولفتت المصادر إلى أن التفجير نجم عن سقوط قتلى وجرحى من حركة "طالبان" أيضا.

#KabulExplosion: Dozens of people are believed to have been injured in this evening's explosion outside one of the gates at #KabulAirport. No details have yet been received but scenes of wounded people being pushed in wheelbarrows were posted to social media soon after the blast. pic.twitter.com/AGXs24fhdf — Ariana News (@ArianaNews_) August 26, 2021

​وقالت مصادر طبية لـ"سبوتنيك" أن التفجير أسفر عن سقوط 10 قتلى على الأقل وإصابة 15 آخرين بينهم أطفال.

وأشارت المصادر إلى أن تلك حصيلة أولية قابلة للارتفاع بصورة كبيرة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر بقولها: "الانفجار كان كبيرا وعنيفا للغاية، وتم إلقاء قنابل بعد الانفجار أيضا".

دکابل هوایي ډګر ته نږدې چاودنه وشوه اود روغتیایي مسولینو په وینا یو شمیر ټپیان د پیښې له ځایه د ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي دي.

د امریکا ددفاع وزارت ویاند جان کربي په ټویټر باندې د یو پیغام په خپرولو سره دغه پیښه تائید کړې ده pic.twitter.com/GlZpgCe6ZA — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 26, 2021

​وأكد بدوره مسؤول أمريكي أنه لا معلومات دقيقة عن عدد وجنسيات ضحايا انفجار مطار كابل.

كما ذكرت وزارة الدفاع التركية، أنه لا إصابات بين الجنود الأتراك في انفجار مطار كابول.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إنه أصيب ما لا يقل عن 3 من مشاة البحرية الأمريكية، في هجوم انفجار خارج مطار كابول في أفغانستان في وقت سابق من اليوم.

شاهدان عینی از وقوع یک انفجار در میدان هوایی کابل خبر داده‌اند. در محل رویداد، ۱۱ کشته و زخمی را که شهروندان خارجی اند را دیده است. به‌گفته‌ی اطلاعات روز، در این رویداد به غیرنظامیان نیز تلفات وارد شده است.#قادر_فولاد pic.twitter.com/tsSxJfHByD — Abdul Qader Folad فعال سیاسی و خبرنگار آزاد (@folad_qader) August 26, 2021

​ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولين لم تسمهم أن الانفجار كان هجوما انتحارية، وقع في إحدى بوابات مطار كابول، وتشير التقارير الأولية إلى سقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى.

كما ناشدت السفارة الأمريكية في أفغانستان، كافة الأمريكيين المتواجدين بالقرب من مطار كابول بالمغادرة "فورا" من محيط المنطقة.

ناشدت الولايات المتحدة وحلفاؤها، اليوم الخميس، الناس الابتعاد عن مطار كابول بسبب تهديد محتمل بأن يشن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية) هجوما إرهابيا.

ونقلت "رويترز" تحذيرا، صدر مساء أمس الأربعاء، ناشدت فيه السفارة الأمريكية في كابول المواطنين بتجنب الذهاب إلى المطار، وقالت إن "الموجودين هناك بالفعل يتعين عليهم الرحيل على الفور مشيرة إلى "تهديدات أمنية" غير محددة".

من جانبها أصدرت بريطانيا تحذيرا مماثلا نصحت فيها الموجودين في منطقة المطار بالمغادرة، وقال وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي: "إن المعلومات عن احتمال شن تنظيم "داعش" هجوما انتحاريا أصبحت "أكثر مصداقية، وأن التهديد حقيقي ووشيك ومدمر".

وحثت أستراليا مواطنيها وحاملي تأشيرات الدخول إلى أراضيها بمغادرة المنطقة، محذرة من "تهديد كبير" بشن هجوم، فيما قال دبلوماسي غربي في كابول إن "المناطق الواقعة خارج بوابات المطار لا تزال "مكدسة بشكل لا يصدق" على الرغم من التحذيرات".

وتأتي مناشدات الولايات المتحدة وحلافاؤها في وقت تسابق فيه قوات الدول الغربية الزمن لإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص قبل انقضاء المهلة المحددة في 31 آب/ أغسطس الجاري.

وزادت الضغوط لاستكمال إجلاء آلاف الأجانب والأفغان الذين ساعدوا الدول الغربية خلال الحرب التي استمرت 20 عاما، ومن المقرر أن تغادر جميع القوات الأمريكية وقوات التحالف المطار الأسبوع المقبل.

ويحرس مقاتلو حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا الاتحادية) بحراسة محيط المطار، وثمة عداوة بينهم وبين تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية) و"خراسان" وهو التنظيم الأفغاني المتحالف مع "داعش".

وذكر مسؤول في "طالبان" طلب عدم ذكر اسمه إنه "يخاطر حراسنا بحياتهم عند مطار كابول، إنهم يواجهون تهديدا أيضا من تنظيم "داعش".

جاءت هذه التحذيرات على خلفية الفوضى في العاصمة الأفغانية ومطارها الذي يشهد عملية إجلاء جوي ضخمة لمواطنين أجانب وعائلاتهم وبعض الأفغان منذ سيطرة "طالبان" على المدينة في 15 آب/ أغسطس الجاري.