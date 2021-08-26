فيديو يوثق لحظة انفجار مطار كابول

في وقت سابق، حدث انفجار حول مطار كابول في أفغانستان، وأفادت وسائل إعلام أنه أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين، في وقت وثقت فيه وسائل أخرى لحظة الانفجار.

وبحسب التغريدة التي توثق لحظة الانفجار، فقد نقلت عن وكالات أنباء أن المهاجمون المجهولون قتلوا ما لا يقل عن 11 شخصًا وجرحوا عدة آخرين، من بينهم ثلاثة جنود أمريكيين.

The moment of an explosion at the #Kabul airport in #Afghanistan. The unknown attackers killed at least 11 people and wounded several others, including three U.S. Soldiers. pic.twitter.com/saa9x1slML — Bedouin Researcher (@TheBedouinPoet) August 26, 2021

في وقت سابق، أبلغ البنتاغون عن انفجار خارج مطار كابول، وبحسب المصدر، لا توجد بيانات معروفة عن الخسائر الأمريكية حتى الآن.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "نستطيع أن نؤكد وقوع انفجار خارج مطار كابول. عدد الضحايا غير واضح حتى اللحظة، وسنقدم تفاصيل إضافية عندما نستطيع".

وأوردت قناة العربية التلفزيونية أن هناك تهديدا بحدوث انفجار ثان في مطار كابول.