60 إصابة في انفجاري كابل... "طالبان": لا نعلم من يقف خلف الانفجارين... فيديو

ارتفعت حصيلة الانفجارات التي استهدفت، اليوم الخميس، محيط فندق بارون على مقربة من بوابة مطار كابول الدولي، في الوقت الذي أكدت فيه حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) عدم امتلاكها أي معلومات حول الانفجارين.

ووصف المتحدث باسم البنتاغون، في تصريحات أدلى بها على خلفية الحدث الهجوم بـ"المعقد"، حيث أودى بحياة عدد من الجنود الأمريكيين والمدنيين.

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون "نستطيع تأكيد أن انفجار مطار كابل أوقع عددا من الضحايا الأميركيين والمدنيين".

وبدوره، أكد مستشفى الطوارئ في مدينة كابول وفاة 6 ضحايا أثناء نقلهم إلى المستشفى مشيرا إلى وجود حوالي 60 مصابا جراء الانفجار، بحسب "رويترز".

وأشار مسؤول أمريكي إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة حوالي 5 جنود أمريكيين، لكن الحصيلة النهائية لم تؤكد بعد.

طالبان: لا نعلم الجهة التي تقف خلف الحادثة

وبدوره، قال محمد نعيم الناطق باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" الأفغانية إن الحركة لا تعرف حتى الآن من هي الجهة التي تقف وراء الانفجارين الذين وقعا بمحيط مطار كابل وخلفا عددا من القتلى والجرحى.

وقال نعيم، في تصريحات لسبوتنيك "نحن لا نعرف من يقف خلف تفجير مطار كابل"، مضيفا "لكننا ندين كل هذه التفجيرات والمشاكل تهدد أمن البلد".

وردا على سؤال حول تورط تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) أو "طالبان" في باكستان في هذا الهجوم، قال نعيم "حتى الآن لا أستطيع أن نقول ذلك لكن الاحتمال وارد".

وحول وجود تهديد من طرف ما، قال نعيم "بعض الدول كانت تحذر أن شئيا ما سيحدث ولكن لا نعرف ما هذا الشيء حتى الآن.