كتاب يكشف غضب الأمير هاري وميغان ماركل العارم من نشر صور لهما خلال "لحظات خاصة جدا"

كشف كتاب جديد عن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، أن "دوق ودوقة ساسكس" كانا غاضبين بشدة من التقاط صور لهما خلسة أثناء لحظات خاصة جدا.

وأشار كتاب "Finding Freedom" (البحث عن الحرية) للصحفيان الملكيان، أوميد سكوبي وكارولين دوراند، أن هاري وميغان تملكهما غضبا شديد بعد نشر صور لهما وهما يخرجان من مركز طبي، بعد أن تعرضت ميغان للإجهاض، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وتم نشر الصور في يوليو/ تموز 2020 ضمن تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، والذي ينتقد الأمير هاري وميغان ماركل لركوبهما سيارة كاديلاك الرياضية متعددة الاستعمالات تستهلك الكثير من الوقود، وتعتبر أنها أبعد ما تكون عن أنها صديقة للبيئة.

وليس من الواضح ما إذا كانت صور الأمير هاري وميغان ماركل وهما يغادران المركز الطبي قد تم التقاطها فور حدوث الإجهاض، أو خلال موعد للمتابعة الطبية، لكن مؤلفي كتاب "البحث عن الحرية" كتبوا: "ما كان ينبغي أن تكون لحظة شخصية للغاية سرعان ما تصبح الخبر الرئيسي على صحيفة "ديلي ميل"، التي نشرت عشرات الصور للزوجين المقنعين بالكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا وهما يركبان سيارة كاديلاك الرياضية متعددة الاستخدامات".

يشار إلى أن الأمير هاري وميغان ماركل لم يصرحا رسميا بكتاب "البحث عن الحرية"، ولكن تم اعتماد رواياته من مصادر ملكية موثوقة.

1/2. Paperback Edition of Finding Freedom Includes New Epilogue Chapter With Details...



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The author’s assert that Harry and Meghan’s son Archie “gave them the bravery to weather "major consequences" from exiting royal life” even though the consequences pic.twitter.com/cjn9Ko59cX — Lilibet Lili Diana Mountbatten Windsor (@ThePamelaKuma) August 20, 2021

ويكشف الكتاب الجديد عن أسرار تتعلق بعلاقتهما قبل تخليهما عن صفتهما الملكية في يناير/كانون الثاني 2020، وحتى إجرائهما المقابلة التلفزيونية الشهيرة مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، مرورا بمعاركهما القانونية المختلفة مع مصوري "الباباراتزي".

وكانت ميغان ماركل كشفت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنها تعرضت للإجهاض في يوليو 2020، وكتبت في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنها شعرت "بحزن لا يطاق"، وشاهدت زوجها الأمير هاري وهو "يتحطم قلبه وهو يحاول حمل قطعتي المحطمة"، بحسب قولها.

ووصفت ميغان تجربتها مع شعور الإجهاض بـ"تقلص حاد" أثناء تغيير حفاض نجلها الأول آرتشي، وأضافت: "بعد ساعات، استلقيت على سرير المستشفى ممسكة بيد زوجي، وشعرت بعرق كفه وقبلت مفاصل أصابعه، مبتلة من دموعنا".

يشار إلى أنه في شهر يونيو/ حزيران الماضي، استقبل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل المقيمان حاليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، طفلتهما الثانية، ليليبت ديانا.