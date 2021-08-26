إعلام: مسؤولون في طالبان يكشفون ما تم الاتفاق عليه مع قوات أحمد مسعود في بنجشير

ذكرت شبكة "سي إن إن" أن مسؤولين بحركة طالبان كشفوا عن اتفاق تم التوصل إليه لوقف الأعمال العدائية مع قوات المعارضة بقيادة أحمد مسعود في منطقة بنجشير.

وبحسب ما نقلته الوكالة، أفاد مسؤولون في حركة طالبان أن المفاوضات مع ممثلين من شمال وادي بنجشير مستمرة في مدينة شاريكا، عاصمة إقليم باروان، وذلك بعد قتال متقطع بين الحركة وجبهة المقاومة الوطنية في بنجشير بقيادة أحمد مسعود، منذ نحو أسبوع.

وأوضح المسؤولون في طالبان أن إحدى النقاط الخلافية في المحادثات تتمثل في إصرار جبهة المقاومة الوطنية على استمرار الاعتراف بالعيد الوطني لتكريم والد مسعود (أحمد شاه مسعود). الذي قاد المقاومة ضد طالبان عندما تولوا السلطة بأفغانستان بين عامي 1996 و2001.

وكان أحد زعماء المقاومة في إقليم بنجشير وهو أحمد مسعود، نجل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، قد حذر الأحد الماضي، حركة طالبان من دخول ولاية بنجشير، وأكد أنه يحظى بدعم قوات من الحكومة السابقة والأهالي، وأعرب في الوقت ذاته عن قبوله فكرة وجود حكومة شاملة بالبلاد تضم الحركة.

واستطاعت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية كابول، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني، على متن طائرة إلى الإمارات وتبعه عدد من المسؤولين، ومع دخول مقاتلي حركة "طالبان" العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

