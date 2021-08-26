إيران ترحب بمقترح باكستاني لعقد اجتماع لـ 6 دول مجاورة لأفغانستان

رحبت إيران، اليوم الخميس، بمقترح باكستان لعقد اجتماع يضم 6 دول مجاورة لأفغانستان حول الوضع في كابل.

طهران - سبوتنيك. وأفادت الخارجية الإيرانية في بيان، أن وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان رحب باقتراح نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي الذي يزور طهران على رأس وفد رفيع المستوى بعقد اجتماع لوزراء خارجية 6 دول مجاورة لأفغانستان.

وأعلن عبد اللهيان استعداد طهران لعقد هذا الاجتماع في الأيام المقبلة في طهران.

وأكد عبد اللهيان وقريشي دعم إيران وباكستان للسلام والاستقرار في أفغانستان وتشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع الجماعات العرقية.

وشرح وزير الخارجية الباكستاني لنظيره الإيراني، الوضع الأخير في أفغانستان بعد اجتماعه مع مسؤولين من ثلاث دول في آسيا الوسطى.

ووصل وزير الخارجية الباكستاني، بعد ظهر اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد رفيع المستوى للقاء المسؤولين الإيرانيين.

والتقى قريشي نظيره عبداللهيان في اجتماعين بعد ظهر اليوم، ويلتقي غدا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وسكرتير الأمن القومي الإيراني الادميرال علي شمخاني.

وتأتي زيارة قريشي، في إطار جولة شملت أربع دول طاجيكستان تليها أوزبكستان وتركمانستان ثم إيران، وذلك لتبادل وجهات النظر مع قيادات تلك الدول بشأن تطور الوضع في أفغانستان، حسب ما أعلنته وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الثلاثاء الماضي.