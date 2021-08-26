البنتاغون: أمريكا تشارك معلومات مع طالبان حول التهديدات الإرهابية في أفغانستان

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، اليوم الخميس، إن أمريكا تتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية في أفغانستان مع حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا).

واشنطن - سبوتنيك. وقال ماكنزي للصحفيين: "نحن نشارك نسخا من هذه المعلومات [حول التهديدات الإرهابية] مع طالبان حتى يجروا عمليات تفتيش فعلية... ونعتقد أنهم أحبطوا بعضها".

وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، أن تنظيم "داعش" الإرهابي يسعى لمواصلة مهاجمة مطار كابل و الولايات المتحدة الأمريكية تواصل إجلائها من البلاد بمساعدة حركة طالبان

وقال ماكنزي: "نعتقد أن "داعش" يرغبون في مواصلة تلك الهجمات، ونتوقع أن تستمر تلك الهجمات، ونفعل كل ما في وسعنا للاستعداد لها، وهذا يشمل التواصل مع "طالبان" الذين يوفرون بالفعل طوقا أمنيا خارجيا حول المطار، للتأكد من أنهم يدركون ما نتوقع منهم فعله لحمايتنا، وسنواصل التنسيق معهم وهم يمضون قدما".

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الخميس 26 أغسطس/آب الجاري، مسؤوليته عن انفجار في محيط مطار كابل.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في حسابها على قناة تليغرام إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع خارج مطار كابل اليوم الخميس.

وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأيام القليلة الماضية من وجود خطر متزايد من أن تنظيم "داعش" ربما يخطط لشن هجوم على مطار كابل.

وأجلت الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر من 70 ألفا منهم، بينهم رعاياها وعسكريون في حلف شمال الأطلسي وأفغان مهددون، منذ 14 أغسطس/آب وهو اليوم السابق لسيطرة طالبان على العاصمة كابول.