مراسل سبوتنيك: انفجاران جديدان في محيط مطار كابل

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس 26 أغسطس‎/‎آب، بوقوع ‏انفجارين جديدين في محيط مطار كابل، قبل لحظات.‏

ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهدان عيان، قولهما إنهما سمعا انفجارات ضخمة في منطقة على بعد بضعة كيلومترات من مطار كابل.

وذكرت قناة تلفزيونية أفغانية محلية أن انفجارا آخرا وقع في كابل.

وقال مراسل "سبوتنيك" إن نفس الانفجار تم سماعه من مطار كابل.

وسمع كذلك موظفو وكالة "فرانس برس" الانفجار الجديد، ولم يتضح على الفور سبب ذلك، وفي ظل غياب أي إدارة منذ استيلاء طالبان على السلطة في 15 أغسطس/آب، لم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي، قد أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن انفجار في محيط مطار كابل صباح اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في حسابها على قناة تليغرام إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع خارج مطار كابل اليوم الخميس.

وكان مسؤول أمريكي قد قال إن انتحاريا تابعا لتنظيم "داعش" الإرهابي، هو المسؤول عن الانفجار في محيط مطار "كابل".

ونقلت صحيفة "بلوتيكو" الأمريكية عن مسؤول أمريكي مطلع على تفاصيل الأحداث، قوله إن المعلومات الأولية تفيد أن انتحاري تابع لداعش، هو المسؤول عن الانفجار بالقرب من بوابات مطار كابل.

وقالت أربعة مصادر مطلعة للصحيفة الأمريكية إن التفجير استهدف بوابة "آبي"، التي يستقبل من خلالها الجنود الأمريكيين، الأفراد الأمريكيين والأفغان في رحلات الإجلاء من مطار كابل.

وقالت مصادر طبية لـ"سبوتنيك" في وقت سابق إن التفجير أسفر عن سقوط 10 قتلى على الأقل وإصابة 15 آخرين بينهم أطفال.

وأشارت المصادر إلى أن تلك حصيلة أولية قابلة للارتفاع بصورة كبيرة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر بقولها: "الانفجار كان كبيرا وعنيفا للغاية، وتم إلقاء قنابل بعد الانفجار أيضا".

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إنه أصيب ما لا يقل عن 3 من مشاة البحرية الأمريكية، في هجوم انفجار خارج مطار كابل في أفغانستان في وقت سابق من اليوم.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولين لم تسمهم أن الانفجار كان هجوما انتحارية، وقع في إحدى بوابات مطار كابل، وتشير التقارير الأولية إلى سقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى.

كما ناشدت السفارة الأمريكية في أفغانستان، كافة الأمريكيين المتواجدين بالقرب من مطار كابول بالمغادرة "فورا" من محيط المنطقة.