ترامب عن انفجار مطار كابل: ما كان يجب أبدا السماح بحدوث هذه المأساة

وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، الهجمات الانتحارية التي وقعت في مطار كابل بأنها "مأساوية".

وقال ترامب في بيان له: "نرسل أنا وزوجتي ميلانيا ترامب أعمق تعازينا لعائلات أعضاء الخدمة الوطنية اللامعين والشجعان، الذين كانت واجباتهم تجاه الولايات المتحدة الأمريكية تعني لهم الكثير"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتابعت "كما أننا نرسل أفكارنا مع عائلات المدنيين الأبرياء الذين لقوا حتفهم اليوم في هجوم كابل الوحشي".

وأردف: "ما كان ينبغي السماح بحدوث هذه المأساة، الأمر الذي يجعل حزننا أعمق وأصعب على الفهم".

وانتقد دونالد ترامب بشدة طريقة تعامل خليفته الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الأزمة في أفغانستان، بل وطالبه بالاستقالة من منصبه.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الخميس، مسؤوليته عن انفجار في محيط مطار كابول.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم "داعش" في حسابها على قناة تليغرام إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع خارج مطار كابل اليوم الخميس.

وكان مسؤول أمريكي قد قال إن انتحاري تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، هو المسؤول عن الانفجار في محيط مطار "كابل".

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن مسؤول أمريكي مطلع على تفاصيل الأحداث، قوله إن المعلومات الأولية تفيد أن انتحاري تابع لداعش، هو المسؤول عن الانفجار بالقرب من بوابات مطار كابل.

وقالت أربعة مصادر مطلعة للصحيفة الأمريكية إن التفجير استهدف بوابة "آبي"، التي يستقبل من خلالها الجنود الأمريكيين، الأفراد الأمريكيين والأفغان في رحلات الإجلاء من مطار كابل.

وقالت مصادر طبية لـ"سبوتنيك" في وقت سابق إن التفجير أسفر عن سقوط 10 قتلى على الأقل وإصابة 15 آخرين بينهم أطفال.

وأشارت المصادر إلى أن تلك حصيلة أولية قابلة للارتفاع بصورة كبيرة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر بقولها: "الانفجار كان كبيرا وعنيفا للغاية، وتم إلقاء قنابل بعد الانفجار أيضا".

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إنه أصيب ما لا يقل عن 3 من مشاة البحرية الأمريكية، في هجوم انفجار خارج مطار كابل في أفغانستان في وقت سابق من اليوم.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولين لم تسمهم أن الانفجار كان هجوما انتحارية، وقع في إحدى بوابات مطار كابول، وتشير التقارير الأولية إلى سقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى.

كما ناشدت السفارة الأمريكية في أفغانستان، كافة الأمريكيين المتواجدين بالقرب من مطار كابل بالمغادرة "فورا" من محيط المنطقة.