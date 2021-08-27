وفاة جندي متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم كابول يرفع حصيلة القتلى الأمريكيين لـ13 عسكريا

أعلن البنتاغون، اليوم الجمعة، وفاة جندي أمريكي متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم مطار كابول لترتفع حصيلة القتلى إلى 13 عسكريا.

موسكو - سبوتنيك. وقال متحدث باسم البنتاغون: "وفاة جندي أمريكي متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم مطار كابول لترتفع ع حصيلة القتلى إلى 13".

ولفت المتحدث إلى أنه يتم إجلاء الجرحى الأمريكيين الـ18 من أفغانستان على متن طائرة مجهزة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتحمل مسؤولية قرار الانسحاب من أفغانستان ويتحمل المسؤولية الكاملة لكل ما حدث للقوات الأمريكية هناك.

ولقي 90 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 160 في سلسلة من الهجمات الإرهابية، وقعت في وقت سابق اليوم الخميس، في كابول، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن وزارة الصحة الأفغانية.

وقال جنرال أمريكي كبير إن هجوما انتحاريا مزدوجا في كابول تبنى تنظيم "داعش" الأرهابي (المحظور في روسيا) مسؤوليته أسفر عن مقتل 12 جنديا أمريكيا وإصابة 15 آخرين يوم الخميس، مضيفا أن القوات الأمريكية تتوقع مزيدا من الهجمات حتى مع استمرار عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في بيان مسؤوليته وقال إن أحد مفجريه الانتحاريين استهدف "مترجمين ومتعاونين مع الجيش الأمريكي".

ويحرس مقاتلو حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا الاتحادية) محيط المطار، وثمة عداوة بينهم وبين تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية) و"خراسان" وهو التنظيم الأفغاني المتحالف مع "داعش".

وذكر مسؤول في "طالبان" طلب عدم ذكر اسمه إنه "يخاطر حراسنا بحياتهم عند مطار كابول، إنهم يواجهون تهديدا أيضا من تنظيم "داعش".

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