بكين: التدريبات العسكرية الصينية الروسية ترمز لحقبة جديدة من التدريبات المشتركة

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كه في، أن التدريبات العسكرية المشتركة التي قامت بها الصين وروسيا، رسمت المسار لنقطة عالية جديدة للعلاقات الثنائية، وفتحت آفاقا للتدريبات العسكرية بين الدول الرئيسية.

وقال تان، في مؤتمر صحفي، إن "التدريبات العسكرية المشتركة أقيمت خلال الفترة ما بين يومي 9 و13 أغسطس/آب الجاري، في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي في شمال غرب الصين، واختتمت بنجاح عظيم وحققت أهدافا تمثلت في تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الصين وروسيا، وتعزيز التبادلات والتعاون بين البلدين، وإطلاق العنان لقدراتهما القتالية".

وأردف تان أن التدريبات العسكرية تظهر حزم وقدرة الجانبين على التعامل المشترك مع التهديدات الأمنية وحماية الأمن والاستقرار الإقليميين، مشيرا إلى أن "الجيشين سيعززان الاتصالات الاستراتيجية والتعاون العملي في المستقبل وسيواصلان استكشاف نماذج جديدة للتعاون العسكري الدولي، من أجل إضافة أبعاد جديدة للشراكة القائمة على التنسيق الاستراتيجي الشامل بين الصين وروسيا في العصر الجديد".

وأشار تان إلى أنها "المرة الأولى التي تتم فيها دعوة الجيش الروسي إلى الصين على نطاق واسع للمشاركة في تدريبات معركة استراتيجية ينظمها الجانب الصيني"، مضيفا أنه "تم تطبيق نظام معلومات القيادة المصمم خصيصًا للجيشين خلال التدريبات وتمكنت القوات المشاركة من إجراء تنسيق فعال بفضل نظام المعلومات".

وخلال التدريبات، تم دمج القوات الصينية والروسية في مجموعات، حيث وُضعت خطط التدريبات بشكل مشترك، وتم تنفيذ عمليات مشتركة في نفس ساحة المعركة.