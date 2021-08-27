انفجار مستودع في كازاخستان يحتوي على 500 طن من المواد المتفجرة... فيديو

قال تالغات أولي، الممثل الرسمي لوزارة حالات الطوارئ في كازاخستان، إن أكثر من 500 طن من مادة "تي إن تي" تم تخزينها في مستودع للذخيرة في جنوب البلاد، حيث وقعت الانفجارات.

وأبلغت وزارة الدفاع الكازاخستانية مساء 26 أغسطس/ آب عن اندلاع حريق في منطقة جامبول في مستودع وحدة عسكرية، حيث يتم تخزين الذخيرة الهندسية، وحصل ما لا يقل عن ستة انفجارات.

وبحسب الإدارة الإقليمية، تم نقل 66 ضحية إلى المستشفيات، كما وأبلغت وزارة الدفاع عن إصابة 12 جنديا.

Около 19 часов вблизи города Тараз Жамбылской области произошел пожар в воинской части, а также прогремел взрыв. pic.twitter.com/QvbenGLmsU — masa.media (@masamediakz) August 26, 2021

وقال أولي للصحفيين: "نصف قطر إنتشار الشظايا يصل إلى كيلومترين. ووفقا للبيانات الأولية، تم تخزين أكثر من 500 طن من مادة تي إن تي في المستودع".

وبحسب تصريحات أولي، فإنه يوجد ثلاث مناطق سكنية بالقرب من موقع الحريق، وتم إجلاء أكثر من 700 شخص من هذه المناطق.

وبشأن حالة الطوارئ، تم رفع دعوى جنائية بشأن انتهاك قواعد التعامل مع الأسلحة والمواد والأشياء التي تشكل خطرا على الآخرين. كما وتم إجلاء سكان القرى المجاورة. هذا ولايزال الحريق مستمرا حتى صباح اليوم الجمعة.