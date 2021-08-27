ضحايا تفجير كابول... مقتل 90 شخصا و13 جنديا أمريكيا وأكثر من 150إصابة

ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول، الذي وقع يوم أمس إلى 90 شخصا، إضافة إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا وتسجيل أكثر من 150 إصابة.

كابول- سبوتنيك. وقال مسؤول في وزارة الصحة الأفغانية إن: "حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول وصلت إلى 90 شخصا، إضافة الى مقتل 13 جنديا أمريكيا وبلغ عدد الاصابات 150حالة".

في غضون ذك، قال مسؤول من "طالبان" (الحركة المحظورة في روسيا)، صباح اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 28 من طالبان كانوا ضمن قتلى التفجيرين خارج مطار كابول.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "فقدنا أشخاصا أكثر من الأمريكيين".‭

هذا وقال جنرال أمريكي كبير، إن هجوما انتحاريا مزدوجا في كابول تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) مسؤوليته أسفر عن مقتل 12 جنديا أمريكيا وإصابة 15 آخرين يوم الخميس، مضيفا أن القوات الأمريكية تتوقع مزيدا من الهجمات حتى مع استمرار عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في بيان مسؤوليته، وقال إن أحد مفجريه الانتحاريين استهدف "مترجمين ومتعاونين مع الجيش الأمريكي".

ويحرس مقاتلو حركة "طالبان" محيط المطار، وثمة عداوة بينهم وبين تنظيم "داعش" و"خراسان" وهو التنظيم الأفغاني المتحالف مع "داعش".

وذكر مسؤول في "طالبان" طلب عدم ذكر اسمه إنه "يخاطر حراسنا بحياتهم عند مطار كابول، إنهم يواجهون تهديدا أيضا من تنظيم "داعش".