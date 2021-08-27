إبراهيم رئيسي يقوم بأول زيارة داخلية له منذ توليه الحكم في البلاد

قام الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، بأول زيارة داخلية له منذ توليه الحكم في البلاد.

وأفادت وكالة فارس، صباح اليوم الجمعة، بأن رئيسي قام بزيارة محافظة خوزستان (جنوب غربي البلاد)، في أول زيارة ضمن جولات الحكومة في المحافظات، وهي الزيارة التي تأتي بهدف الاطلاع على مشاكل أهالي المحافظة والبحث عن حلول ناجعة لها.

وقال رئيسي إن الحكومة ستولي اهتماما خاصا لمشاكل أهالي المحافظة، خاصة في مجال مكافحة فيروس كورونا، متعهدا بالعمل على تجاوز ذروة تفشي الفيروس بأسرع وقت ممكن.

وضمن جولته في محافظة خوزستان، قام الرئيس الإيراني بزيارة لمستشفى رازي في بلدة أهواز، والتقى بالكوادر العلاجية والطبية فيها، موضحا أن أولويات حكومته، حاليا، تتمثل في معالجة تفشي كورونا، داعيا إلى استخدام المعسكرات إذا دعت الحاجة، بهدف توفر أماكن لاستشفاء مرضى كورونا.

وأكد إبراهيم رئيسي أن الحكومة الإيرانية تبذل قصارى جهودها واهتمامها لمعالجة المشاكل الناجمة التي سببتها جائحة كورونا، متعهدا بالعمل على تحسين الأوضاع.

ورافق رئيسي خلال زيارته الداخلية الأولى منذ توليه الحكم في البلاد، عدد من الوزراء، على رأسهم وزير الداخلية والصحة والطاقة والجهاد الزراعي ورئيس منظمة التخطيط والميزانية.

ويذكر أن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، قد تسلم حكم التنصيب للدورة الثالثة عشرة لرئاسة إيران من المرشد آية الله علي خامنئي، وذلك في الثالث من الشهر الجاري.

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