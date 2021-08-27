ابتكار لقاح "الطماطم" ضد فيروس كورونا في أوزبكستان

وقال أحد المختصين في برنامج "زامون" على قناة "سيفيملي" المحلية، "أدخلنا فيروس كورونا إلى خلية نباتية عن طريق الاستنساخ. بعد أن يأكل المريض طماطم محصنة، يدخل الجسم البشري ويتم إطلاق الأجسام المضادة من خلايا الطماطم".

في وقت سابق، قال وزير التنمية المبتكرة إبراهيم عبد الرحمنوف، إن المركز الدولي للحساسية في أوزبكستان يعمل حاليًا على مشروع كبير بالتعاون مع جامعة فيينا.

وبحسب الوزير، فإنه من المحتمل ظهور الغلوبين المناعي في حليب الحيوانات إذا تم تطعيم الأبقار ضد فيروس كورونا، وعندما يشرب هذا الحليب دون غليان، يطور جسم الإنسان مناعة ضد الفيروس ويحارب عدوى "كوفيد-19".

هذا ويقوم باحثون من بلدان مختلفة بتجربة لقاحات صالحة للأكل، ففي روسيا وكندا، يتم تطوير الاستعدادات على أساس منتجات الألبان والشوفان. كما تم الانتهاء من التجارب السريرية لهذه اللقاحات.

يذكر أن حملة تلقيح نشطة جارية في أوزبكستان منذ عدة أشهر، إذ يُمنح للمواطنين أربعة أدوية للاختيار من بينها: "سبوتنيك-V" الروسي والأوزبكية-الصينية "ZF-UZ-VAC 2001" والسويدية البريطانية "AstraZeneca" والأمريكية "Moderna".