إيران: مستعدون لاستضافة اجتماع جيران أفغانستان

أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية، رسول موسوي، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده لاستضافة اجتماع جيران أفغانستان في طهران.

ونشر رسول موسوي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه عقد اجتماع مهم في يوم العمل الأول لحسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران الجديد، مع نظيره الباكستاني، شاه محمود قريشي.

وأفاد موسوي بأن إيران رحبت بفكرة وزير الخارجية الباكستاني، والخاصة بعقد اجتماع وزراء خارجية جيران أفغانستان، حيث أبدت الخارجية الإيرانية استعدادها لعقده في طهران.

دیداری بسیار مهم در اولین روز کاری @Amirabdolahian. نقشه راهی برای آینده روابط دو کشور در همه زمینه های دوجانبه و منطقه‌ای. ایران از ایده وزیر خارجه پاکستان @SMQureshiPTI در خصوص نشست وزرای خارجه همسایگان #افغانستان استقبال و آمادگی خود برای برگزاری آن در تهران را اظهار داشت . pic.twitter.com/c5Yo92E5Q0 — rasoul mousavi (@rasmou) August 27, 2021

وشرح وزير الخارجية الباكستاني لنظيره الإيراني، الوضع الأخير في أفغانستان بعد اجتماعه مع مسؤولين من ثلاث دول في آسيا الوسطى.

ووصل وزير الخارجية الباكستاني، بعد ظهر أمس الخميس، إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد رفيع المستوى للقاء المسؤولين الإيرانيين.

من المفترض أن يلتقي قريشي نظيره، اليوم الجمعة، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وسكرتير الأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني.

وتأتي زيارة قريشي، في إطار جولة شملت أربع دول طاجيكستان تليها أوزبكستان وتركمانستان ثم إيران، وذلك لتبادل وجهات النظر مع قيادات تلك الدول بشأن تطور الوضع في أفغانستان، حسب ما أعلنته وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الثلاثاء الماضي.

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