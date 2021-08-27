القوات البريطانية: سنقوم فقط بإجلاء الأشخاص المتواجدين الآن في مطار كابول

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة 27 أغسطس/آب، أن القوات البريطانية ستقوم حالياً، بإجلاء الأشخاص المتواجدين الآن فقط، في مطار كابول، ولن تستقبل طلبات جديدة.

لندن – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "وفقاً لجدولنا، تم إغلاق المناطق التقنية للترتيب والتسجيل داخل فندق بارون في كابول".

وتابع بقوله: "سيسمح ذلك لنا بالتركيز على جهودنا الهادفة لإجلاء المواطنين البريطانيين والأشخاص الآخرين الذين تم تسجيلهم، وهم الآن في المطار بانتظار المغادرة. إمكانيات بريطانيا للنظر في الطلبات الجديدة محدودة جداً".

هذا وبسطت حركة طالبان [المحظورة في روسيا] سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة، بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات، والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول يوم 15 أغسطس/ آب الجاري.

وشهد مطار كابول حالة واسعة من الفوضى نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد على متن الطائرات الأجنبية القادمة لإجلاء الرعايا والمتعاونين الأفغان، بعد سيطرة حركة "طالبان" المتشددة على السلطة، وخشية بعض الأفغان من عمليات انتقامية تشنها الحركة ضدهم بذريعة تعاونهم مع القوات الأمريكية.