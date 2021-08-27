انفجار قوي يؤدي إلى اندلاع حريق هائل في بلدة ليمينغتون البريطانية

أعلنت السلطات الأمنية البريطانية، اليوم الجمعة، عن وقوع انفجار قوي في مدينة ليمينغتون سبا وسط إنجلترا، ما تسبب في اندلاع حريق هائل في منشأة صناعية.

وأصدرت شرطة مدينة وركشير بيانا رسميا، قالت فيه: "إن إدارة الإطفاء في وركشير تقاوم حريقًا هائلاً في مبنى في منطقة ليمينغتون. وننصح السكان المحليون بإغلاق النوافذ والأبواب وألا يقتربوا أكثر من 100 متر من مكان الحادث".

وذكرت الشرطة أن "الانفجار الذي وقع في المنطقة أدى إلى اندلاع حريق في منشأة صناعية وتم إجلاء سكان المنازل المجاورة".

وتظهر لقطات الفيديو الذي تم التقاطه من مكان الحادث حجم الحريق الكبير وعمودا أسودا من الدخان.