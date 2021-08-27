متحدث طالبان: الأفغان يستطيعون السفر إلى الخارج بعد افتتاح مطار كابول

أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة لطالبان في قطر، سهيل شاهين، اليوم الجمعة، أن الأفغان الذين يحملون وثائق تخولهم المغادرة سيتمكنون من السفر إلى الخارج، بعد افتتاح القسم المدني في مطار كابول.

موسكو - سبوتنيك . وكتب شاهين، على حسابه في "تويتر": "وفد الإمارة الإسلامية [اسم النظام السياسي لحركة لطالبان] أكد أن كل أفغاني لديه وثائق سارية المفعول يمكنه السفر إلى الخارج، وسيتم تزويد جميع الأفغان بشروط سفر مناسبة بعد فتح القسم المدني في المطار".

وأشار شاهين إلى أن وضع المطار نوقش "بالتفصيل". إضافة إلى ذلك، أكد مندوبو طالبان (المحظورة في روسيا) أن "السلام تحقق في أفغانستان"، وعاد الطلاب إلى المدارس، وتواصل وسائل الإعلام عملها.

وأضاف بأن وفداً من طالبان "التقى، أمس الخميس، مع المفاوض الفرنسي فرانسوا ريتشييه، ودبلوماسيين آخرين في العاصمة القطرية الدوحة. وناقش المشاركون، خلال الاجتماع، القضايا السياسية والأوضاع في أفغانستان".

ووقع انفجاران في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول، يوم أمس الخميس، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي [المحظور في روسيا] عن تبني المسؤولية عن الهجمات.

وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول، إلى 110 أشخاص.

من جانبه، تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم أمس الخميس، بـ"مطاردة" منفذي هجوم كابول، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتبادل معلومات مع "طالبان" حول الهجمات الإرهابية التي قد يتم تحضيرها بما في ذلك استهداف المطار، ومشدداً على أن عناصر الحركة "أحبطوا عددا من مثل هذه الهجمات".

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