مفوضية شؤون اللاجئين: نصف مليون شخص قد يفرون من أفغانستان الأشهر المقبلة

قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 27 أغسطس/آب، إنها تتوقع السيناريو الأسوأ خلال الأشهر المقبلة.

وتوقعت المفوضية في تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية فرار أكثر من نصف مليون شخص من أفغانستان خلال الأشهر المقبلة.

وقالت المفوضية إن الوضع في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة الأسبوع الماضي "لا يزال غير مؤكد وقد يتطور بسرعة"، مع فرار ما يصل إلى 515 ألف لاجئ جديد.

وتابعت بقولها: "هناك 2.2 مليون أفغاني مسجلين بالفعل كلاجئين في الخارج، جميعهم تقريبا في باكستان وإيران".

وأكملت بقولها: "تصاعد العنف في جميع أنحاء البلاد وسقوط الحكومة المنتخبة قد يكون لهما تأثير خطير على المدنيين ويسبب مزيدا من النزوح".

واستشهدت الوكالة بتقديرات أن 558 ألف شخص نزحوا داخليا داخل أفغانستان، بسبب الصراع المسلح هذا العام وحده، كما توقعت المفوضية بأن عدد النازحين سيرتفع، داخليا وعبر الحدود.

وحذرت نجيبة وازيدافوست، الرئيس التنفيذي لمكتب المفوضية في آسيا والمحيط الهادئ: "الظلام قادم في أفغانستان وسط سلسلة من الأزمات المتشابكة بشكل مأساوي".

وتسعى وكالة الأمم المتحدة للحصول على قرابة 300 مليون دولار، لخطة الاستجابة للمتطلبات المشتركة بين الوكالات.