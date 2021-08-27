زلزال قوي يضرب جنوب غربي إيران

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، بعد ظهر اليوم الجمعة، ضواحي مدينة إيذه في محافظة خوزستان، التي تقع جنوب غربي البلاد.

وذكرت وكالة إرنا ، مساء اليوم الجمعة، أن مركز رصد الزلازل الوطني التابع ل‍مؤسسة الجيوفيزياء في جامعة طهران، قد نشر بيانا أكد فيه وقوع زلزال عند الساعة الثالثة و34 دقيقة و45 ثانية، من بعد ظهر اليوم الجمعة، في ضواحي مدينة إيذه.

وأوضح تقرير المركز الإيراني لرصد الزلازل أن الزلزال الأخير الذي حدث ظهر اليوم، وقع في عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

ولم ترد بعد أي تقارير عن وقوع أضرار أو خسائر بالأرواح نتيجة هذا الزلزال.

وكانت مدينة "بومهن" الواقعة في ضواحي العاصمة، طهران، قد تعرضت إلى زلزال بلغت شدته 3.9 درجات على مقياس ريختر، في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأفاد مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني بأنه في الساعة الخامسة و11 دقيقة و49 ثانية، من عصر هذا اليوم، وقع زلزال في حدود مدينتي طهران ومازندران (شمال)، بالقرب من مدينة بومهن المتاخمة للعاصمة، طهران، على عمق 8 كلم من سطح الأرض.

فيما أعلن رئيس منظمة الهلال الأحمر الإيرانية، مهدي ولي بور، أن فرق الانقاذ والإغاثة في 5 محافظات في البلاد دخلت حالة التأهب لـ 24 ساعة عقب وقوع الزلزال، وهي محافظات طهران وقم (جنوب العاصمة) وسمنان (شرق) والبرز (غرب العاصمة) ومازندان (شمالي البلاد).

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