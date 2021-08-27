مصرع 16 شخصا إثر حريق في مصنع كيماويات جنوبي باكستان

لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم إثر حريق في مصنع في كراتشي أكبر مدن باكستان ومركزها المالي، ما أثار تساؤلات بشأن السلامة الصناعية في بلد ليس جديدا على مثل هذه الحوادث.

وقالت الشرطة ومسؤولو الإطفاء إن الحريق اندلع في مصنع كيماويات متعدد الطوابق شرقي المدينة الواقعة جنوبي البلاد، بحسب وكالة رويترز.

ولقي العديد من عمال المصنع مصرعهم بعد أن حوصروا في الطابق الثاني بسبب الحريق الذي اندلع في الطابق الأرضي من المصنع المكون من ثلاثة طوابق.

وقال ساكيب إسماعيل ميمون نائب المفتش العام شرقي كراتشي لـ"رويترز": "قتل 16 شخصا على الأقل في الحريق".

وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية خاصة دخانا رماديا كثيفا يتصاعد من الطوابق العليا للمصنع.

وقال مبين أحمد، كبير ضباط الإطفاء في إدارة الإطفاء، لقناة "جيو" التلفزيونية الخاصة: "كان للمصنع نقطة دخول واحدة فقط، والتي كانت تُستخدم أيضا كمخرج، وتم إغلاق مخرج السقف، مما أعاق بشدة جهود الإنقاذ".

واحترق أكثر من 260 عاملا أحياء عندما أُضرمت النيران في مصنع ملابس متعدد الطوابق في سبتمبر/أيلول 2012، في حريق صناعي أكثر دموية في تاريخ باكستان.

وتعتبر الحرائق والحوادث شائعة في مصانع جنوب آسيا، حيث يعمل العديد منها بشكل غير قانوني ودون تدابير مناسبة للسلامة من الحرائق.