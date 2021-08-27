وفيات كورونا في الولايات المتحدة تقفز 11% خلال أيام قليلة

ارتفعت حالات الوفاة المرتبطة بـ"كوفيد 19" في الولايات المتحدة في آخر سبعة أيام بنسبة 11% تقريبا عن الفترة السابقة، حسبما ذكرت مديرة السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة.

واشنطن- سبوتنيك. وقالت روشيل والينسكي في إفادة صحفية في البيت الأبيض: "ارتفع معدل الوفيات اليومية على مدار سبعة أيام إلى ما يقرب من 864 حالة وفاة يوميا، بزيادة قدرها 11% تقريبا عن فترة الأيام السبعة السابقة".

وأضافت والينسكي أن مركز السيطرة على الأمراض أبلغ أيضا عن متوسط 142 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد يوميا خلال نفس فترة السبعة أيام، ما يمثل زيادة بنحو 3%.

وأفاد مركز السيطرة على الأمراض في نفس فترة الأيام السبعة، بتسجيل إجمالي 12 ألف حالة دخول إلى المستشفى، بزيادة تقارب 6% عن فترة الأيام السبعة السابقة.

وأضافت المسؤولة الصحية أن مركز السيطرة على الأمراض يتوقع الآن ما بين 651 ألف و680 ألف حالة وفاة بسبب جائحة فيروس كورونا بحلول 18 سبتمبر/ أيلول.