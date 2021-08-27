ميقاتي: لا أفكر في الاعتذار عن تشكيل الحكومة لكن هناك عراقيل كثيرة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، عدم تفكيره في الاعتذار عن تشكيل الحكومة في الوقت الراهن، رغم كشفه وجود مجموعة كبيرة من العراقيل التي تواجهه في هذا الصدد.

وقال ميقاتي في تصريحات لقناة "العربية" إن هناك بعض العقبات التي يأمل في تجاوزها، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن الوضع في لبنان لا يزال خطيرا للغاية.

وأردف بالقول: "في كل اجتماع نبدأ وكأننا في المربع الأول لكنني لا أقول كل شيء على الإعلام كي لا أنشر الإحباط".

وحول السفن الإيرانية المقرر إرسالها إلى لبنان، قال ميقاتي:"أي موضوع يضر بمصلحة لبنان نحن ضده. لا أحد يريد مزيدا من العقوبات على لبنان لكن أقول للمنتقدين ولجامعة الدولة العربية "أعطونا شمعة"، فنحن لا نقدر أن نقول لا للباخرة من دون أن نملك بديلا ولبنان سيظل في الحاضنة العربية".

وأضاف أن لديه بعض الأسئلة عن الحكومة لم يتلق أجوبتها بعد، متمنيا أن تكون زيارته المقبلة لبعبدا حاسمة، مشيرا إلى أن مدة التكليف "تضيق" وأن كل يوم تأخير يمدد أمد الأزمة.

فشل لبنان منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد انفجار مرفأ بيروت قبل عام، في تشكيل حكومة، حيث تم تكليف سعد الحريري بتشكيلها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لكنه اعتذر في 15 يوليو/ تموز. وفي الشهر نفسه، كُلف ميقاتي الذي ترأس حكومتين في 2005 و2011.

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