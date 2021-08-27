أمريكا: نقل إدارة مطار كابول إلى أفغانستان بعد 31 أغسطس

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الجمعة، أن إدارة مطار كابول ستنقل إلى أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية من الجمهورية، مشيرا إلى أنه لم يتخذ بعد قرار مواصلة الوجود الدبلوماسي في البلاد.

واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس في إفادة صحفية ردا على سؤال حول من سيدير ​​المطار الذي سمي على اسم حامد كرزاي بعد 31 أغسطس/آب، عندما تغادر القوات الأمريكية الجمهورية: "بعد مغادرتنا، سنعيد المطار إلى شعب أفغانستان. لذا فإن القرار ليس بيدنا".

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أعلن، في وقت سابق، مسؤوليته عن انفجار في محيط مطار كابل صباح أمس الخميس.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن وكالة أنباء "أعماق" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في حسابها على قناة تليغرام إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع خارج مطار كابل أمس الخميس.

وكان مسؤول أمريكي قد قال إن انتحاريا تابعا لتنظيم "داعش" الإرهابي، هو المسؤول عن الانفجار في محيط مطار "كابل".

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن مسؤول أمريكي مطلع على تفاصيل الأحداث، قوله إن المعلومات الأولية تفيد أن انتحاري تابع لـ"داعش"، هو المسؤول عن الانفجار بالقرب من بوابات مطار كابل.

وقالت أربعة مصادر مطلعة للصحيفة الأمريكية إن التفجير استهدف بوابة "آبي"، التي يستقبل من خلالها الجنود الأمريكيين، الأفراد الأمريكيين والأفغان في رحلات الإجلاء من مطار كابل.

وأضافت المصادر بقولها: "الانفجار كان كبيرا وعنيفا للغاية، وتم إلقاء قنابل بعد الانفجار أيضا".

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولين لم تسمهم أن الانفجار كان هجوما انتحاريا، وقع في إحدى بوابات مطار كابل، وتشير التقارير الأولية إلى سقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى.

كما ناشدت السفارة الأمريكية في أفغانستان جميع الأمريكيين المتواجدين بالقرب من مطار كابل بالمغادرة "فورا" من محيط المنطقة.