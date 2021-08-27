طالبان تعلن إخلاء الأمريكيين 3 قواعد عسكرية رئيسية في مطار كابول

أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان (المحظورة في روسيا)، نعيم وردك، اليوم الجمعة، أنه تم إخلاء 3 قواعد أمريكية رئيسية في مطار كابول.

كابول - سبوتنيك. وقال المتحدث في حديث للصحفيين: "‏تم إخلاء اليوم 3 قواعد عسكرية رئيسية في مطار كابول الدولي من قبل الأمريكيين، وهي تحت سيطرة مجاهدي الإمارة الإسلامية".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الجمعة، إن إدارة مطار كابول ستنقل إلى أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مشيرا إلى أنه لم يتخذ بعد قرار مواصلة الوجود الدبلوماسي في البلاد.

وقال برايس في إفادة صحفية ردا على سؤال حول من سيدير المطار الذي سمي على اسم حامد كرزاي بعد 31 أغسطس/ آب الجاري: "بعد مغادرتنا، سنعيد المطار إلى شعب أفغانستان. لذا فإن القرار ليس بيدنا".

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أعلن، في وقت سابق، مسؤوليته عن انفجار في محيط مطار كابول صباح أمس الخميس.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن وكالة أنباء "أعماق" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في حسابها على قناة تليغرام إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع خارج مطار كابول أمس الخميس.

وكان مسؤول أمريكي قد قال إن انتحاريا تابعا لتنظيم "داعش" الإرهابي، هو المسؤول عن الانفجار في محيط مطار كابول.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن مسؤول أمريكي مطلع على تفاصيل الأحداث، قوله إن المعلومات الأولية تفيد أن انتحاري تابع لـ"داعش"، هو المسؤول عن الانفجار بالقرب من بوابات مطار كابول.

وقالت أربعة مصادر مطلعة للصحيفة الأمريكية إن التفجير استهدف بوابة "آبي"، التي يستقبل من خلالها الجنود الأمريكيين، الأفراد الأمريكيين والأفغان في رحلات الإجلاء من مطار كابول.

وأضافت المصادر بقولها: "الانفجار كان كبيرا وعنيفا للغاية، وتم إلقاء قنابل بعد الانفجار أيضا".

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولين لم تسمهم أن الانفجار كان هجوما انتحاريا، وقع في إحدى بوابات مطار كابول، وتشير التقارير الأولية إلى سقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى.

كما ناشدت السفارة الأمريكية في أفغانستان جميع الأمريكيين المتواجدين بالقرب من مطار كابول بالمغادرة "فورا" من محيط المنطقة.