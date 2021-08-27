فرنسا تعلن انتهاء عملية الإجلاء من أفغانستان

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، انتهاء عمليات الإجلاء التي تنفذها بلادها من العاصمة الأفغانية كابول.

باريس - سبوتنيك. وكتبت بارلي على حسابها على " تويتر " : إن "عملية أباغان"، التي استهلت في 15 آب/أغسطس بناء على طلب من رئيس الجمهورية، [إلى إجلاء الرعايا الفرنسيين ورعايا الدول الشريكة وأفغان معرضين للخطر بفعل ارتباطهم بفرنسا أو من جراء انخراطهم في المجتمع المدني الأفغاني] انتهت".

وبحسب وزيرة الجيوش الفرنسية تم إجلاء نحو 3 آلاف شخص من بينهم أكثر من 2600 أفغاني من كابول إلى فرنسا.

يذكر أنه، في 15 أغسطس/ آب، استطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابل، دون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.

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