السفارة الأمريكية بكابول تنصح رعاياها بتجنب الذهاب للمطار بسبب تهديدات أمنية

نصحت السفارة الأمريكية في كابول رعاياها في بيان على موقعها الالكتروني بتجنب الذهاب إلى مطار العاصمة الأفغانية بسبب تهديدات أمنية.

وقالت السفارة في البيان إنه ينبغي للمتواجدين عن بوابة أبي،والبوابة الشرقية، والبوابة الشمالية، أو عند بوابات وزارة الداخلية "المغادرة على الفور"، بحسب رويترز.

والخميس الماضي، وقع انفجاران انتحاريان في محيط مطار العاصمة الأفغانية، كابول، نفّذهما تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية) الذي أعلن عن تبنيه المسؤولية عن الهجمات، والذي خلّف حصيلة ضحايا 110 شخصا.

من جانبه، أعلن البنتاغون أن "التفجيرين الانتحاريين أسفرا عن مقتل 13 عسكرياً أمريكياً و18 جريحاً، مؤكداً مع ذلك، أن عملية الإجلاء من أفغانستان ستستمر".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، أنه تم "إجلاء أكثر من 100 ألف شخص من كابول، وهذا دليل على شجاعة وتصميم من يساهمون في هذه المهمة الحيوية".

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