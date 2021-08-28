البيت الأبيض: واشنطن أجلت أكثر من 4200 شخص من أفغانستان خلال 12 ساعة 

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أجلت زهاء 4200 شخصا من أفغانستان خلال 12 ساعة يوم الجمعة، لافتا إلى أن نصفهم تم نقلهم على متن طائرات أميركية والنصف الآخر على متن طائرات تابعة للتحالف.

واشنطن - سبوتنيك. وبحسب البيت الأبيض تم إجلاء من أفغانستان نحو 109200 شخص منذ 14 آب/ أغسطس الجاري و اكثر من 114 ألفا منذ نهاية تموز/ يوليو الماضي.

ومع دخول حركة طالبان (المحظورة في روسيا) إلى كابول، سابقت البلدان الغربية الزمن لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها في هذا البلد في أسرع وقت.

وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة، بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات، والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول يوم 15 آب/أغسطس الجاري.

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