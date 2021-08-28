تعيين الروسي ألكسندر إيفانكو مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تعيين الروسي ألكسندر إيفانكو مبعوثا أمميا خاصا في الصحراء الغربية، ورئيسا لبعثة الاستفتاء على تقرير المصير في إقليم (مينورسو).

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، إنّ "ألكسندر إيفانكو سيخلف الكندي كولين ستيوارت (الذي يتولى هذا المنصب منذ أواخر 2017)"، مشيرا إلى إشادة الأمين العام أنطونيو غوتيريش بـ "خدمته المتفانية وقيادته الفعالة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية"، بحسب تعبيره.

وأضاف دوجاريك "بعد أن شغل منصب رئيس أركان بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية منذ عام 2009، جلب إيفانكو إلى هذا المنصب أكثر من 30 عامًا من الخبرة في الشؤون الدولية وحفظ السلام، وشغل سابقا منصب مدير الإعلام لبعثة الأمم المتحدة في كوسوفو (2006-2009)، والمتحدث باسم الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك (1994-1998)".

وقال أنطونيو غوتيريش: "لقد اقترحنا ثلاثة عشر مبعوثا من قبل دون جدوى، ويجب الإسراع في تعيين المبعوث الأممي للدفع بوتيرة جهود التسوية وبعث مسار المفاوضات". ودعا الأمين العام للأمم المتحدة طرفي النزاع في الصحراء الغربية جبهة البوليساريو والمغرب إلى الموافقة على المبعوث الذي سيتم تعيينه.

وبدأ المبعوث الأممي الجديد ألكسندر إيفانكو إلى الصحراء الغربية حياته المهنية في الصحافة، حيث عمل مراسلا لإحدى الصحف الروسية في أفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية، كما شغل منصب كبير مستشاري الممثل المعني بحرية وسائل الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بين سنتي 1998 و2005، وهو حاصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في الصحافة من جامعة موسكو الحكومية، ويتحدث الروسية والإنجليزية بطلاقة.