شمخاني يعلق على تهديد بايدن باستخدام "خيارات أخرى" ضد إيران

اعتبر سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم السبت، قول الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن واشنطن ستلجأ إلى "خيارات أخرى" للتعامل مع طهران إن لم تفلح الطرق الدبلوماسية في التعامل معها، أن ذلك يعد تهديدا غير قانوني وأن طهران تحتفظ بحق الرد.

وأضاف "هذه التهديدات تؤسس لحق إيران في الرد على أي خطر وفق الخيارات المتاحة".

طهران - سبوتنيك . وقال شمخاني، عبر تويتر إن "التشديد على عبارة (استخدام خيارات أخرى) ضد إيران في الاجتماع الأول بين بايدن وبينيت هو تهديد غير قانوني ضد دولة أخرى".

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبدا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بايدن في ختام لقاء جمعه في البيت الأبيض برئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يزور واشنطن للمرة الأولى منذ تولي مهام منصبه في 13 يونيو/حزيران الماضي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "لقد أصبحنا (أنا وبينيت) أصدقاء مقربين. لديه أكثر حكومة متنوعة في تاريخ إسرائيل".

ومضى بايدن: "إيران لن تمتلك أبدا أسلحة نووية"، مضيفا: "إذا فشلت الدبلوماسية - فسوف نلجأ إلى خيارات أخرى".

من جانبه، شكر بينيت الرئيس الأمريكي جو بايدن على استضافته له في البيت الأبيض، وقال بينيت في نهاية اجتماعهما الثنائي إن "إسرائيل ستقف إلى جانب الولايات المتحدة على الدوام".