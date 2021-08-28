تسجيل
10:00 GMT28 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب

    ترامب: أسامة بن لادن لم يكن وحشا وقام بـ"ضربة واحدة" فقط

    © AP Photo / Ross D. Franklin
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1049963252_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_c2d77458f5b1066d29fac9308713611e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202108281049963375-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%80%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%82%D8%B7/

    صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن زعيم تنظيم "القاعدة" الراحل، أسامة بن لادن لم يكن "وحشا"، ولم يقم سوى بـ"ضربة واحدة".

    وتفاخر ترامب في مقابلة إذاعية أجراها الخميس الماضي مع هيو هيويت بالعمليات التي قامت فيها الولايات المتحدة الأمريكية بالقضاء على إرهابيين "أشرس" خلال فترة حكمه داخل المكتب البيضاوي لمدة 4 سنوات فقط، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

    وقال: "لقد قضينا على مؤسس "داعش"، أبو بكر البغدادي، ثم بالطبع القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني، والآن فقط لكي تفهم، سليماني أكبر بكثير من أسامة بن لادن، كما أن البغدادي أكبر في كثير من الأحيان ابن لادن".

    وتابع الرئيس الأمريكي السابق موضحا:

    "لقد قام أسامة بن لادن بضربة واحدة كانت سيئة، التي وقعت في مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك الأمريكية في 11 سبتمبر/ أيلول، لكن هذين الرجلين الآخرين (البغدادي وسليماني) كانا وحوشين، وظللت أتساءل لسنوات لماذا لا يقضون عليهما، ولكني قضيت عليهما، الصحافة لا تتحدث عن ذلك، إنهم لا يتحدثون عن ذلك لأنهم لا يريدون التحدث عنه".

    تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مع قرب الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر عام 2001.

    الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
    © AP Photo / LM Otero
    ترامب عن انفجار مطار كابل: ما كان يجب أبدا السماح بحدوث هذه المأساة
    كما أجرى ترامب مقابلته الإذاعية بعد مقتل ما لا يقل عن 95 شخصا، بينهم 13 جنديا أمريكيا، في ثلاثة انفجارات متتالية خارج مطار كابول في أفغانستان يوم الخميس الماضي.

    وفي العام الماضي، توصل دونالد ترامب إلى اتفاق مع حركة "طالبان"، وافق فيه على سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول مايو/ أيار 2021 والإفراج عن 5000 من سجناء "طالبان".

    في المقابل، تعهدت "طالبان" في الاتفاق أنها لن تسمح بأن تجعل أفغانستان ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية، وستطلق سراح 1000 من أسراها.

    وفي المقابلة الإذاعية، قال ترامب للمذيع، هيو هيويت، إنه "كان سيقصف حركة طالبان إلى الجحيم لو انتهكوا الاتفاق، وأكد أنهم "ما كانوا سيأتون إلى كابول أبدا".

    وقُتل أبو بكر البغدادي الذي صعد ليصبح زعيم تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في غارة شنتها القوات الخاصة الأمريكية في شمال غربي سوريا في عام 2019، بينما في يناير/ كانون الثاني 2020، قتلت غارة أمريكية بطائرة دون طيار في العراق قاذد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

    وأنشأ أسامة بن لادن تنظيم "القاعدة" الإرهابي، الذي كان مسؤولا عن هجمات 11 سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2996 شخصا في أمريكا.

    وقُتل ابن لادن على يد الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2011، وقتما كان باراك أوباما رئيسا لأمريكا.

    واستطاعت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية كابول، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني، على متن طائرة إلى الإمارات وتبعه عدد من المسؤولين، ومع دخول مقاتلي حركة "طالبان" العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

    انظر أيضا:

    ترامب تعليقا على أحداث أفغانستان: هل تفتقدوني بعد؟
    ترامب يدعو جو بايدن للاستقالة على خلفية الوضع في أفغانستان
    ترامب: طريقة انسحاب بايدن من أفغانستان "أكبر إذلال" للسياسة الأمريكية في التاريخ
    مسؤولة سابقة في البيت الأبيض تتهم ترامب بقرار عنصري بشأن أفغانستان
    ترامب عن انفجار مطار كابل: ما كان يجب أبدا السماح بحدوث هذه المأساة
    الكلمات الدلالية:
    دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة طالبان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نساء من السكان الأصليين من قبيلة كريناك خلال احتجاج خارج مبنى المحكمة العليا في برازيليا، البرازيل 24 أغسطس 2021
    أحداث الأسبوع في صور
    أوركسترا طالبان
    أوركسترا "طالبان"
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك